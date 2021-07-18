2021/07/18 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات المسلحة في مالي، السبت، أن ثلاثة صينيين وموريتانيَين اثنين يعملون في شركات بناء خُطفوا بالقرب من الحدود مع موريتانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين في مالي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين في مالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).