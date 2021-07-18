السعودية.. تحرك فوري من وزارتي الداخلية والنقل بعد فيديو اللحوم

2021/07/18 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر سيارة أجرة محملة باللحوم، مما استدعى ردا فوريا من السلطات في المملكة.

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