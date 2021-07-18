2021/07/18 | 06:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتبعيدا عن ممارسة التمارين الرياضية أو إتباع نظام غذائي صحي، يحدث الانتفاخ لكثير من الأشخاص.لكن حله بسيط ويكمن في تناول مزيد من الأطعمة بعيدا عن ممارسة التمارين الرياضية أو إتباع نظام غذائي صحي، يحدث الانتفاخ لكثير من الأشخاص.وبالرغم من أن الانتفاخ أمر طبيعي جدا، يصعب تحديد مصدره على وجه التحديد وهل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 8 أطعمة صيفية تساعدك في التخلص من الانتفاخ first appeared on النور نيوز.

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