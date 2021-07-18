تَحَدّي - ريتا عودة

2021/07/18 | 06:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة تحديإن كنتَ أنتَمالكَدولةِ الشِّعرِ،فأنا يا صغيريأيضامالكة.ريتاي تملكُوحيَ الشِّعرِومَلاكَهْ.به تُحَلِّقُ بجناحَيْنِمِنٔ-;-شمسٍ وقَمَرْ،فأيُّ وحيٍ تملكُأنتَ..؟!ريتايكليلةِ القدرِ،على ألفِ شَهْرٍفُضِّلَتْفعلى أيِّ شَهرٍ/ شِعرٍ فُضِّلتَأنتَ..؟!ب ريتايَالقلوبُ تهنأُ،كأنّها ال ......





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