قوة الحزب: الحزب الشيوعي الصيني في مئويته - محمود الصباغ

2021/07/18 | 06:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ قراءة في فيلم وكتاب ترجمة: محمود الصباغ تأسس الحزب الشيوعي الصيني قبل قرن من الزمان في تموز-يوليو من مثل هذا العام، عندما التقى في شنغهاي ثلاثة عشر رجلاً يمثلون ست مجموعات مختلفة تتبع الفكر الماركسي.



وكان دائم الصمود والتحدي أمام جميع التوقعات التي تنبأت بزواله.



وهو يحتفظ اليوم بالدعم الشعبي من خلال سياسات القمع الانتقائي والاستجابة للمطالب الاجتماعية.لم يكن مستقبل الصين الحديثة م ......





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