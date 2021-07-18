التنمّر بالدين والتسوّل بالانسانية - عادل صوما

2021/07/18 | 06:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما أصبح الاعتداء على المرأة التي لا ترتدي الحجاب "الأشوري المنشأ" ظاهرة تلازم تسونامي فرض سيطرة المستفيدين من الغيبات سياسياً على حياة المجتمعات.



الحجاب الأشوري المنشأ الذي ورد حتى في رسائل بولس الرسول، الذي أوصى المرأة بارتدائه أو وضع غطاء على الشعر، ابتكره الأشوريون بسبب عدم وجود دورات مياه داخل الخيام والبيوت في المجتمعات القديمة، ولحجب خصوصيات المرأة عند الذهاب لقضاء حاجتها، ومنحها نوعا من ......





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