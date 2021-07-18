وزير الخارجيَّة يلتقي مفوّضة الشؤون الداخلية الأوروبيّة ويبحثان شؤون طالبي اللجوء العراقيَّين في أوروبا

2021/07/18 | 06:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالتقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مُفوضة الشؤون الداخلية الأوروبيّة-وزير الداخلية- السَّيدة إيلفا جوهانسون، عبر الدائرة التلفزيونيّة المغلقة، وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع المُهاجرين العراقيَّين، وطالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبيّ، مُوضحاً أنَّ المُهاجرين بحاجة إلى رعاية من الاتحاد الأوروبيّ، ومُساعَدتهم للتقليل من معاناتهم، وإيجاد آليات مُشتركة لبدء الحوار بشأن طالبي اللجوء في دول الاتحاد …

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