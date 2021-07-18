2021/07/18 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحفل المنصات الافتراضية العربية هذه الأيام، بجدل واسع حول غياب "القطب الثالث" في المجتمعات العربية، وينصرف النقاش تلقائياً إلى قضية تآكل دور اليسار ونفوذه، بعد أن ملأ الأرض والفضاء ذات مرحلة، وباعتباره الجهة المطالبة أكثر من غيرها، بتولي مهمة تكوين هذا "القطب"، والسهر على ضمان استقلاليته سواء عن "الإسلام السياسي" أو "الدولة العميقة" بمختلف تجلياتها وتمظهراتها.

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