الحصانة جريمة وضحايا المرفأ قضية لبنانية 

2021/07/18 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد سوريالي غير مسبوق في أي دولة في العالم، حتى الأكثر إجراماً وإسفافاً.أهالي ضحايا أكبر تفجير غير نووي على وجه الكرة، تواجههم قوى أمنية بهراوات غليظة أمام منزل وزير الداخلية، الذي تراجع عن رفع الحصانة عن وكيل الجمهورية ومنفذ مهامها الشائكة، اللواء عباس ابراهيم، للمثول أمام القضاء.فممِّ يخاف المستدعى إذا كان بريئاً؟ ولماذا تُصرف مئات آلاف الدولارات لمنصات دعائية كما لسلع استهلاكية على غرار نيدو أو مجوهرات زغيب؟؟

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