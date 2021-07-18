تحديات قانونية وحملات مضادة.. جدل التلقيح الإجباري يحتدم في أميركا

2021/07/18 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع إصرار الخبراء على حاجة أكثر من 70 بالمئة من الناس للتطعيم للوصول للحصانة ضد كوفيد-19، يظهر التطعيم الإلزامي كسلاح في مكافحة المتغيرات الفيروسية بالولايات المتحدة.

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