إصابات جديدة بكورونا في ذي قار بين أطفال دون الـ 15 سنة

2021/07/18 | 07:48 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات جديدة بكورونا في ذي قار بين أطفال دون الـ 15 سنة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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