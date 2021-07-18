مشهد نادر..طائر صغير

2021/07/18 | 07:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمحض الصدفة، استطاعت مصورة الحياة البرية الأمريكية جوسلين أندرسون، أن تلتقط مشهدًا نادرًا لطائر الشحرور يلحق بجولة "خلسة" على متن غصن شجرة يحمله طائر العقاب النساري، والذي يبدو أنه كان بصدد بناء عُشّه.

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