2021/07/18 | 08:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة العاشرة في تاريخه.. الأهلي المصري يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 08:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة العاشرة في تاريخه.. الأهلي المصري يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة العاشرة في تاريخه.. الأهلي المصري يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).