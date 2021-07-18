طاقة وأجواء حيوية.. هذه هي روح مدينة أتلانتا الأمريكية الحديثة

2021/07/18 | 08:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذيع CNN، ريتشارد كويست، يستكشف أتلانتا محاولًا معرفة ما الذي يمثل روح المدينة الأمريكية اليوم.

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