دولة أفريقية لم يعصف بها فيروس كورونا.. علماء يشرحون السبب

2021/07/18 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ شهور، كان الجناح الرئيسي لفيروس كورونا في مدينة نيامي فارغًا منذ شهور، وقد تراكم الغبار على منشآت العزل التي أقيمت على عجل.لم تٌشاهد الكمامات تقريبًا في الشوارع، وتمر العديد من الأيام دون أن يُصاب شخص واحد بالفيروس، كما أن الطلب على اللقاحات قليل جدا لدرجة أن الحكومة أرسلت آلاف الجرعات إلى الخارج.

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