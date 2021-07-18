أصغر رائد فضاء في التاريخ.. تعرف على عمره؟

2021/07/18 | 08:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصبح شاب في الثامنة عشرة من عمره، أصغر رائد فضاء في التاريخ في الرحلة الأولى للمركبة الفضائية التابعة لـ"بلو أوريجين"، ذلك عندما يشارك في 20 تموز المقبل إلى جانب الملياردير جيف بيزوس، حسب ما أعلنت عنه الشركة.

ويحمل أوليفر دايمن الذي أنهى دراسته الثانوية عام 2020 رخصة طيار خاص، وهو أول مسافر في رحلة "بلو أوريجين" دفع ثمن تذكرته، الا انه ليس الفائز مقابل 28 مليون دولار بالمزاد للحصول على مقعد في المركبة، وأفادت الشركة بأن هذا الراكب طلب عدم الكشف عن هويته، وسيسافر في مهمة مستقبلية.

ويشكل الإعلان "بداية العمليات التجارية" لمركبة "نيو شيبرد" التابعة لـ"بلو أوريجين"، وفق ما قال رئيس الشركة بوب سميث.



واعتبر أن "أوليفر يمثل جيلاً جديداً من الأشخاص الذين سيساعدون في بناء طريق إلى الفضاء"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وستتيح المشاركة في رحلة "نيو شيبرد" لأوليفر دايمن تحقيق حلم حياته، إذ أنه مفتون بالفضاء والقمر والصواريخ منذ أن كان في الرابعة من عمره، على ما جاء في بيان.

ويعتزم أوليفر دراسة الفيزياء وإدارة الابتكار في جامعة أوتريخت بهولندا اعتبارا من سبتمبر (أيلول).



ولم تشير الشركة إلى جنسية الشاب، لكن حسابه العام على "إنستغرام" يحتوي على تعليقات مكتوبة في الغالب باللغة الهولندية.

وسينضم أوليفر إلى الركاب الآخرين في أول رحلة مأهولة لمركبة "نيو شيبرد" الفضائية، وهم مؤسس "بلو أوريجين" جيف بيزوس وشقيقه مارك، ووالي فانك التي ستصبح أكبر رواد الفضاء سناً في التاريخ إذ تبلغ 82 عاما.

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