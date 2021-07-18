النفط يقيم شكوى قضائية ضد شركة اجنبية لهذا السبب

2021/07/18 | 08:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة النفط، الاحد، شكوى قضائية ضد شركة "فانيستا" الجيكية بتهمة تقديم وثائق مزورة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية،نسخة منه، (18 تموز 2021)، انه "قدمنا شكوى قضائية ضد شركة فانيستا الجيكية بتهمة تقديم وثائق مزورة بهدف الفوز في إحدى المناقصات".

وأضاف البيان، انه "تم مفاتحة السفارة الجيكية في بغداد لاحاطتها بالأمر".

N.A

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