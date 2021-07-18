سائح نرويجي في مصر..هذا ما يمكنك أن تشتريه مقابل 10 دولارات فقط

2021/07/18 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ترغب بالسفر هذا الصيف؟ ربما يجب أن تضيف مصر إلى قائمتك، إذ أنك ستتمكن من الاستمتاع بمختلف الأنشطة السياحية، دون القلق من ميزانيتك المحدودة.وقرّر مدون السفر النرويجي، أودون أوميدال، أن يعرف ما يمكن أن يشتريه مقابل 10 دولارات فقط في مصر

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