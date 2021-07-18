2021/07/18 | 09:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الأحد، استعداد العراق لاستضافة اجتماع أوبك بلص نهاية أيلول المقبل، فيما أشار إلى تلقي عروض من شركات عالمية لإنشاء محطات كهربائية.وقال عبد الجبار، في تصريح صحفي، إن “إحالة مشروع مصفى الفاو إلى شركة (CNCEC) الصينية يأتي بعد تلقي العراق ضمانات ملزمة التمويل من مؤسسة ساساك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تكشف عن تفاصيل عقد مشروع مصفى الفاو) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تكشف عن تفاصيل عقد مشروع مصفى الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).