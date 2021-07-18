حفل 'ختان' في ذي قار ينتهي بقتل أخ لاخيه

2021/07/18 | 09:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة ذي قار، الاحد، بمقتل شخص في قضاء الفجر شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (18 تموز 2021)، إن "حادث وقع في منطقة الفجر في محافظة ذي قار، يتمثل في مقتل أخ من قبل أخيه، من خلال دهسه بالعجلة، ليشرع بعدها بطعنه (بالسكين)، مما ادى الى وفاة المجني عليه في الحال".

وأضاف المصدر، أن "سبب القتل هو أقامه حفل ختان من قبل المجني عليه، وصدور أصوات عاليه أثناء الاحتفال".

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