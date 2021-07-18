صحة الكرخ: نعاني من ضغط كبير على اجهزة التنفس والانعاش بسبب زيادة مصابي كورونا

2021/07/18 | 09:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/بغدادنبهتْ صحة الكرخ على معاناة مستشفياتها من ضغط كبير على اجهزة التنفس والانعاش والاسرة بسبب الزخم باعداد مصابي كورونا.وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريحات ان “هناك زيادة ملحوظة لحالات الاصابة ب‍كورونا في مستشفيات الكرخ ومنها المستشفى الاقتصادي الذي يشهد تزاحم المرضى وعدم وجود اسرة خالية لرقود الحالات الشديدة”.واضاف ان “مستشفى …

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