تراجع صادرات العراق النفطية الى أميركا

2021/07/18 | 09:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتاعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الاحد، انخفاض صادرات النفط العراقية إلى أمريكا، لمعدل 182 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها أن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي، من ثمان دول بلغت 5 ملايين و135 الف برميل يوميا منخفضة بمقدار 944 الف برميل باليوم عن الاسبوع …

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