2021/07/18 | 09:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت شرطة ذي قار، الاحد، القاء القبض على متهمينِ اثنينِ، بتجارة وتعاطي المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم مادة الكريستال في الناصرية .وقال مصدر في شرطة المحافظة، ان “مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار، تمكن من القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهم قرابة 9 غرام من مادة الكريستال المخدرة، اضافة الى 38 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذي قار..



القبض على متهمين اثنين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة first appeared on النور نيوز.

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