2021/07/18 | 09:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدخال تقنيات التخفي بنشاط في الصاروخ الجديد.سيتم استخدام الرؤوس الحربية النووية W80 كعنصر للضرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تطور صاروخا نوويا لمواجهة الدفاع الجوي الروسي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تطور صاروخا نوويا لمواجهة الدفاع الجوي الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).