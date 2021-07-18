حلا شيحة ترد على والدها: لماذا يعتبر كل متدين إخواني؟ ولم يختطفني أحد

2021/07/18 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الفنانة المصرية حلا شيحة على تصريحات والدها، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، السبت، مؤكدة أنها اختارت زوجها واتخذت قرارها بشأن الفن دون ضغوط، نافية وجود محاولاته لـ"اختطافها" فكريا من قبل جهة ما

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