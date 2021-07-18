2021/07/18 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الأحد، عن قرب توزيع أكثر من 2000 قطعة أرض سكنية لأربع فئات، فيما أشار إلى إنشاء مشاريع ستراتيجية لمكافحة الفقر.

وقال الجبوري إنه “ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتأكيد المجلس في جلساته ومتابعة ودعم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستشرع إدارة محافظة كركوك بتوزيع قطع أراض سكنية للفئات المستحقة ضمن هذا التوجه”، لافتاً إلى أنه “سيتم توزيع أكثر من 2000 قطعة أرض سكنية خلال الأيام القادمة لعوائل شهداء وجرحى القوات الأمنية في وزارة الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، فضلاً عن شمول الأرامل والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة بما يعكس حالة التنوع والتوازن والتساوي في كركوك”.

واضاف ان “محافظة كركوك ستكون سباقة في انشاء مشاريع ستراتيجية لمكافحة الفقر ومشاريع تنفيذ خطط الموازنة”، مبيناً “اننا بانتظار تطبيق موازنة عام 2021 بما يؤمن الخدمات لكركوك ومواطنيها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك: توزيع 2000 قطعة أرض قريباً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك: توزيع 2000 قطعة أرض قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).