2021/07/18 | 10:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع طفلة وحالات اختناق شديدة بنشوب حريق كبير بفندق في كربلاء

أفاد مصدر مديرية الدفاع المدني يوم الأحد بنشوب حريق "كبير" داخل فندق في مدينة كربلاء.

وقال المصدر، إن حريقا كبيرا اندلع في فندق "ضي الحسين" بشارع السدرة في مدينة كربلاء.

وأضاف المصدر أن فرق الأطفاء تمكنت من إخلاء الفندق من النزلاء، مشيرا الى تسجيل حالات اختناق "خطيرة وشديدة" بين النزلاء.

وتابع المصدر بالقول إن طفلة توفيت جراء استنشاق نواتج الحريق رغم أن فرق الدفاع المدني انقذتها وعملت لها الاسعافات الاولية والإنعاش الرئوي ونقلتها إلى المستشفى.

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