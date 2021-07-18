المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يتهم واشنطن بإنكار اتفاق السجناء

2021/07/18 | 10:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن ايران مستعدة من هذه اللحظة لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في إطار الاتفاق الإنساني مع الجانبين لإطلاق سراح عشرة سجناء من جميع الأطراف.وقال خطيب زادة في تغريدة على تويتر، أن “من المدهش ان الولايات المتحدة تنكر هذه الحقيقة البسيطة […]

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