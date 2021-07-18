أنا سوّدت عيشة أهلي ... يا عمو حسين يعقوب! - فاطمة ناعوت

2021/07/18 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialأيها القارئ العزيز، اقرأ معي السطورَ الموجعةَ التالية التي كتبتها فتاةٌ مصرية جميلة:(أبويا بيتصل بيا ليلة شهادة الشيخ "حسين يعقوب" في المحكمة، وقال لي: “الحمد لله يا بنتي إن ربنا نجاك من التيارات دي".



أبويا ده عنده 80 سنة وشاف مصر وأحداثها 8 عقود وكانت شغلته تدريس اللغة الإنجليزية وخرج معاش وهو مدير إدارة المعادي ومصر القديمة التعليمية.



أنا بقا حرقت له مكتبته ال ......





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