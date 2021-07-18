مساعدات أميركية عاجلة.. إندونيسيا تسجل أعلى إصابات كورونا في العالم

2021/07/18 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت إندونيسيا بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا بعد تسجيلها أكبر عدد من الإصابات الجديدة اليومية في العالمن وسط نقص في الإمدادات الطبية واكتظاظ المستشفيات بمرضى كوفيد-19.

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