2021/07/18 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن رئيس منظمة الجهاد الزراعي في جنوب كرمان، سعيد برخوري، اليوم الأحد، أنه ‏تباحث مع التجار العراقيين بشان تعزيز التعاون الزراعي وعقد ‏اتفاقيات في هذا ‏المجال‎.‎ وأشار برخوري، بحسب الوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وإيران يتطلعان لتعزيز التعاون الزراعي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وإيران يتطلعان لتعزيز التعاون الزراعي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وإيران يتطلعان لتعزيز التعاون الزراعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).