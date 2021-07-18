وزارة النفط تعلن تلقي عروض لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالطاقة البديلة

2021/07/18 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الاحد، عن تلقي عروض لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة، فيما اشار إلى قرب دخول مشروع مصفى الفاو حيز التنفيذ.وقال عبد الجبار في تصريح للصحيفة الرسمية إن العراق تلقى عروضا لانشاء محطات … Readmore

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