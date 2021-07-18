الشابندر: قوى سياسية تستعد علانية لخوض الانتخابات لكنها تفعل المستحيل سراً لتأجيلها

2021/07/18 | 10:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي العراقي عزت الشابندر، عن وجود مساع من أطراف محلية ودولية لتأجيل الانتخابات.وقال الشابندر في تغريدة على تويتر انه مع الموقف المعلن للمرجعية الدينية والذي تبنته الحكومة حينها، وان اطرافا سياسية تستعد وتعمل علانية لخوض الانتخابات في موعدها … Readmore

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