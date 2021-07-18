المفوضية تتحدث عن ابرز السمات الامنية التي تحتويها اوراق الاقتراع

2021/07/18 | 10:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفتْ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عن ابرز السمات الامنية التي تحتويها اوراق الاقتراع.وقال مدير مكتب انتخابات الرصافة عباس صباح قاسم، في تصريح صحفي ان “اوراق الاقتراع تحمل ميزات امنية عالية”، مشيراً الى ان “محددات الورقة تقرأً فقط بالاشعة تحت الحمراء، ولا يمكن قراءتها بغير ذلك”.واضاف، ان “من السمات الاخرى هو …

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