2021/07/18 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادذكرت وكالة “فارس” اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران على أزمة المياه ارتفعت إلى اثنين.ونشرت الوكالة تسجيل فيديو قال فيه والد وشقيق قاسم خضيري الذي قتل في احتجاجات شادكان ليلة أول أمس، إنه قتل برصاصة طائشة ولم يكن يشارك في الاحتجاجات.ووصفت الوكالة إطلاق الرصاص في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران..



مقتل شخصين باحتجاجات شعبية على سوء الخدمات first appeared on النور نيوز.

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