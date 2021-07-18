صور: إنقاذ العشرات من حريق كبير في فندق وسط كربلاء

2021/07/18 | 10:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الأحد، إخماد حادث حريق اندلع في فندق وسط محافظة كربلاء.

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وقالت المديرية وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية تابعها "ناس"، (18 تموز 2021)، إنه "انقذت فرق الدفاع المدني 78 نزيلاً بعد اندلاع حادث حريق دخل فندق (ضي الحسين) المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الأرضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء".

وأضافت، "حيث دفعت مديرية الدفاع المدني بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج إطفاء وإنقاذ، مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر بعمليات الانقاذ واخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من الجهات الأربعة لتعجيل السيطرة على النيران".

وتابعت، "كذلك قدمت فرق إسعاف الدفاع المدني خدماتها من انعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج اللازم فيها، مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة الاختناق".

ولفتت إلى أنه "انهت فرق الدفاع المدني الحادث، وفتحت تحقيقاً في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية؛ لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ".

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