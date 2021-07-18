تراجع صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة

2021/07/18 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الاحد، تراجع صادرات النفط العراقية إلى أمريكا، لمعدل 182 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.وذكرت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي، من ثمان دول بلغت 5 ملايين و135 الف برميل يوميا منخفضة بمقدار 944 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة".واضاف التقرير، ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 182 ألف برميل يوميا، منخفضة عن الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 229 ألف برميل يوميا".واشار الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,480 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 648 الف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 347 الف برميل يوميا، ثم نيجيريا وبكمية بلغت بمعدل 187 الف برميل يوميا".

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