صحة ديالى تعلن موقفها اليومي لإصابات كورونا

2021/07/18 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىأعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، عن موقفها اليومي لإصابات كورونا داخل المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية سجلت اليوم ١٠٦٦ عملية فحص جديدة"، لافتاً الى أن "عدد المسحات الموجبة الجديدة بلغ ١٩٣ مسحة، من بينها ٣ حالات من الكوادر الصحية".وأضاف أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة اليوم ليبقى إجمالي الوفيات ٣٤٠ وفاة"، مستدركا بالقول: "في حين تم تسجيل ٣٩٢ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٥٦٢٥١ حالة اي بنسبة ٩٦٪ من الحالات الكلي".واكمل أن "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ ٥٨٦٠٢ حالة في عموم المحافظة".

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