طقس اليومين المقبلين .. حار مصحوب بغبار خفيف ..ودرجات الحرارة تقارب 50 مئوية

2021/07/18 | 10:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا صحوا حارا جدا مصحوبا بغبار خفيف ببعض المناطق ..ودرجات الحرارة تقارب 50 مئوية.وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاثنين صحوا حارا جدا مع غبار خفيف ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم.وفي المنطقة الشمالية صحو مع بعض الغيوم ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 27 مئوية وهي الادنى في عموم البلاد والعظمى 48 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 43 مئوية واعلاها في البصرة 50 مئوية.اما طقس يوم الثلاثاء اول ايام عيد الاضحى المبارك فسيكون كما في اليوم السابق مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة./انتهى3

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