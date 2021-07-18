2021/07/18 | 10:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق بفندق وسط كربلاء وانقاذ 78 نزيلاً.وقالت في بيان ان "فرق الدفاع المدني، انقذت 78 نزيلا بعد اندلاع حريق دخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق وعدد من المحال التجارية في الطابق الارضي الواقع في شارع السدرة وسط مدينة كربلاء المقدسة".واشار الى ان "المديرية، دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية وعدد اخر من عجلات الاطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر بعمليات الانقاذ واخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق .واضاف ان "فرق اسعاف الدفاع المدني، قدمت خدماتها من انعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للأختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج الازم فيها، مع تسجيل .واشار الى تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للأختناق".واوضح انه "تم انهاء الحريق وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق"./انتهى3

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