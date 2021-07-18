2021/07/18 | 10:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالاسماء: افتتاح 12 مركزاً جديداً لتلقي لقاح كورونا اعتبارا من يوم غد في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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