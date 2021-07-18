الدفاع المدني: اخماد حريقاً بفندق وسط كربلاء وانقاذ 78 نزيلاً

2021/07/18 | 10:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اخماد حريق بفندق وسط كربلاء وانقاذ 78 نزيلاً.وقالت المديرية في بيان، ان “فرق الدفاع المدني، انقذت 78 نزيل بعد اندلاع حادث حريق دخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الارضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء المقدسة”.وأضافت انها “دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية مع اشتراك عدد اخر من عجلات الاطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر بعمليات الانقاذ واخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات اخماد النيران من الجهات الاربعة لتعجيل السيطرة على النيران”.وتابعت ان […]

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