2021/07/18 | 10:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن ايران مستعدة من هذه اللحظة لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في إطار الاتفاق الإنساني مع الجانبين لإطلاق سراح عشرة سجناء من جميع الأطراف.وقال خطيب زادة في تغريدة على تويتر، أن “من المدهش ان الولايات المتحدة تنكر هذه الحقيقة البسيطة المتمثلة بالاتفاق حول إطلاق سراح السجناء”.وأضاف، أن “محادثات فيينا تناولت إلى جانب الاتفاق النووي، الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إطلاق سراح 10 سجناء من جميع الأطراف، وأن إيران مستعدة حتى هذه اللحظة لتطبيق هذا الاتفاق”.وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أنها مستعدة لمواصلة المحادثات، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بإنكار اتفاق السجناء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بإنكار اتفاق السجناء) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بإنكار اتفاق السجناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).