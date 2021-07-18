الأنواء الجوية: غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال أيام العيد

2021/07/18 | 10:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة مع تصاعد غبار.

يتبع..

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