خلال العيد.. النفط تضع خطة لتجهيز المواطنين ومحطات توليد الطاقة بالوقود

2021/07/18 | 10:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الاحد، عن خطة لتجهيز المواطنين ومحطات توليد الطاقة بالوقود خلال ايام العيد.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (18 تموز 2021)، أن "وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، ترأس اجتماع العمليات القيادي الخاص بمتابعة تجهيز المشتقات النفطية والوقود للمواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومحطات توليد الطاقة الكهربائية".

وقال يونس إن "الوزارة اعدت خطة وقودية اثناء فترة عيد الأضحى المبارك لتامين احتياجات المواطنين من وقود البنزين واحتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية بأنواع الوقود"، مشيرا الى ان "محطات تعبئة الوقود مستمرة بالعمل وفق ساعات العمل المقررة لها".

وأضاف، انه تم خلال الاجتماع ايضا "وضع خطة مستقبلية قريبة جدا لزيادة ورش نصب واضافة منظومة الغاز السائل للمركبات بعد ان شهدت عملية اضافة المنظومات زيادة ملحوظة لجدواها الاقتصادية ومحافظتها على البيئة"، منوها الى انه "بالمقابل ستعمل الوزارة بزيادة منافذ التجهيز الخاصة بالغاز السائل للمركبات بالتزامن مع زيادة الطلب على تركيب المنظومة".

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