زعيم حركة طالبان “يؤيد بشدة تسوية سياسية” للنزاع في أفغانستان

2021/07/18 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده الأحد أنه “يؤيد بشدة” تسوية سياسية للنزاع في افغانستان “رغم التقدم والانتصارات العسكرية” التي سجلتها الحركة في الشهرين الأخيرين، في رسالة بمناسبة عيد الأضحى.وقال أخوند زاده “بدل الاعتماد على الأجانب، دعونا … Readmore

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