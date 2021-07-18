الدفاع المدني ينقذ 78 نزيلاً ويخمد حريقاً نشب في فندق وسط كربلاء المقدسة

2021/07/18 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انقذت فرق الدفاع المدني 78 نزيل بعد اندلاع حادث حريق دخل فندق ضي الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الارضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء المقدسة .

وذكرت المديرية في بيان ان أن “مديرية الدفاع المدني دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ مع اشتراك عدد اخر من عجلات الاطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر بعمليات الانقاذ واخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات اخماد النيران من الجهات الاربعة لتعجيل السيطرة على النيران”.

واضافت “كذلك قدمت فرق اسعاف الدفاع المدني خدماتها من انعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للأختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج الازم فيها مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة للأختناق”.

وتابعت “انهت فرق الدفاع المدني الحادث وفتحت تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ”.

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