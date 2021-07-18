أعلن بالخطأ عن الفائز.. موقف محرج للمخرج سبايك لي في مهرجان كان السينمائي

2021/07/18 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لحظة صادمة، أعلن سبايك لي عن الفائز بجائزة السعفة الذهبية عن طريق الخطأ في وقت مبكر من حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي بعد سوء فهم.

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