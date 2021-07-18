2021/07/18 | 10:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة النفط، الاحد، عن خطة لتجهيز المواطنين ومحطات توليد الطاقة بالوقود خلال ايام العيد.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان اطلع عليه “النور نيوز” أن “وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، ترأس اجتماع العمليات القيادي الخاص بمتابعة تجهيز المشتقات النفطية والوقود للمواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومحطات توليد الطاقة الكهربائية”.وقال يونس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تضع خطة لتجهيز المواطنين ومحطات توليد الطاقة بالوقود خلال عطلة العيد first appeared on النور نيوز.

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