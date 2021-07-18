في بغداد.. القبض على محكوم بالمؤبد خلال مشاجرة

2021/07/18 | 10:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت قيادة شرطة بغداد، الأحد، عن إلقاء القبض على احد المتهمين والمطلوب وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، خلال مشاجرة في العاصمة.وذكرت القيادة، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارز مركز شرطة الذهب الأبيض التابعة الى مديرية شرطة الكرخ ألقت القبض أثناء مشاجرة على متهم مطلوب وفق أحكام المادة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في بغداد..



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